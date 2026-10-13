Украинская актриса Ксения Мишина рассказала о попадании дрона в ее ЖК.

Последствиями атаки на свой ЖК Ксения Мишина поделилась в Instagram.

Ксения Мишина рассказала о попадании дрона в ее ЖК: что известно

В своих Instagram-stories Ксения Мишина опубликовала кадры пожара во дворе собственного дома и рассказала об эмоциях, которые испытала при взрыве.

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– Мой ЖК. Подскочила к потолку, – лаконично подписала Мишина фото с места происшествия.

Также Ксения Мишина отметила, что еще несколько лет назад подобные фотографии казались бы сценарием катастрофы, однако сегодня это горькая реальность, которая разворачивается прямо под окнами украинцев.

— Когда-то такие кадры казались бы концом света. Но это в моих глазах, в телефоне, в моем дворе. И это самая страшная трагедия, которую мы вынуждены принимать. Я так люблю тебя, Киев. Молюсь, чтобы нам все же удалось тебя сохранить, — подытожила Ксения Мишина.

Напомним, что вечером 12 октября РФ нанесла удар по Киеву.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вражеский дрон попал в 25-этажку в Дарницком районе. В результате взрыва есть пострадавшие и погибшие.

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