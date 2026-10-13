Ксения Мишина показала последствия удара дрона по своему ЖК в Киеве 12 октября
Украинская актриса Ксения Мишина рассказала о попадании дрона в ее ЖК.
Последствиями атаки на свой ЖК Ксения Мишина поделилась в Instagram.
Ксения Мишина рассказала о попадании дрона в ее ЖК: что известно
В своих Instagram-stories Ксения Мишина опубликовала кадры пожара во дворе собственного дома и рассказала об эмоциях, которые испытала при взрыве.
– Мой ЖК. Подскочила к потолку, – лаконично подписала Мишина фото с места происшествия.
Также Ксения Мишина отметила, что еще несколько лет назад подобные фотографии казались бы сценарием катастрофы, однако сегодня это горькая реальность, которая разворачивается прямо под окнами украинцев.
— Когда-то такие кадры казались бы концом света. Но это в моих глазах, в телефоне, в моем дворе. И это самая страшная трагедия, которую мы вынуждены принимать. Я так люблю тебя, Киев. Молюсь, чтобы нам все же удалось тебя сохранить, — подытожила Ксения Мишина.
Напомним, что вечером 12 октября РФ нанесла удар по Киеву.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вражеский дрон попал в 25-этажку в Дарницком районе. В результате взрыва есть пострадавшие и погибшие.