В Воздушных силах объяснили, почему 12 октября тревога в Киеве прозвучала после взрывов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Почему воздушная тревога в Киеве звучала после взрывов

На фоне публикаций в иностранных СМИ о возможных сбоях в передаче разведывательной информации Юрий Игнат подтвердил, что во время последней атаки сирена в столице действительно прозвучала уже во время взрывов.

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Впрочем, чиновник отметил, что подобные случаи были и раньше, в частности в прифронтовых регионах.

— Разведданные, о которых все сейчас говорят, бывают разные. Есть те, которыми с помощью спутниковой связи не только США, но и другие страны НАТО делятся с Украиной. Это об активности вражеской стратегической авиации на аэродромах базирования, об активности кораблей в Черном или Каспийском морях и о выходах баллистики. Бывают моменты, когда эта информация не доходит. Это не первый случай… Если в этот раз были технические моменты, думаю, специалисты разберутся. И с нашими партнерами эту проблему будут устранять, — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, что поздно вечером 12 октября, около 22:10, армия РФ нанесла удар по Киеву шестью ракетами, двигавшимися по баллистической траектории.

Поскольку предварительных данных о пусках с территории РФ или Беларуси не поступало, радиолокационные средства ВСУ обнаружили вражеские баллистические цели непосредственно при их вхождении в воздушное пространство над столицей.

Пока украинская сторона продолжает технический анализ и взаимодействие с партнерами для устранения подобных задержек в будущем.

Источник : Украинская правда

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