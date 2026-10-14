Украинские беспилотники атаковали крупнейший дата-центр в России в Саратовской области, обеспечивающий работу сервисов Сбербанка.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление топ-менеджмента компании.

Атака на главный дата-центр Сбербанка в России: что известно

В руководстве Сбербанка подтвердили факт прилета по дата-центру, однако убеждают в отсутствии масштабных сбоев.

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— Мы подтверждаем, что центр обработки данных был атакован. В то же время, все системы и сервисы Сбербанка работают в штатном режиме и без перебоев, — заявил первый заместитель генерального директора Сбербанка Александр Ведяхин.

Пострадавший дата-центр площадью 55 000 квадратных метров расположен в городе Балаково Саратовской области — в непосредственной близости от Балаковской атомной электростанции и Саратовской ГЭС.

Сбербанк вместе с Яндексом являются ключевыми разработчиками технологий искусственного интеллекта в РФ (в частности, нейросетей GigaChat и YandexGPT).

Атака на главный дата-центр Сбербанка в России является продолжением серии ударов по цифровой инфраструктуре врага.

Украина отмечает, что такие действия являются симметричным ответом на атаки РФ по украинским дата-центрам и цифровым ресурсам.

Напомним, что в ночь на 8 октября был атакован дата-центр Яндекса в Рязанской области РФ. Компания подтвердила атаку украинских дронов, сообщила о пожаре и полной остановке работы дата-центра.

9 был атакован дата-центр Яндекса в Калуге. В результате атаки несколько модулей объекта полностью выведены из строя.

В ночь на 11 октября был атакован дата-центр Яндекса во Владимире. После этого пользователи России и других стран начали жаловаться на перебои в работе такси, банковских сервисов и других приложений.

Пока ни Сбербанк, ни Яндекс не раскрывают степени повреждения своих компьютеров и серверного оборудования в результате последних атак украинских БПЛА.

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