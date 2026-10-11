У ніч проти 11 жовтня атакувано дата-центр російської компанії Яндекс у мікрорайоні Енергетик міста Володимир Володимирської області. Після цього користувачі в Росії та інших країнах почали скаржитися на перебої в роботі таксі, банківських сервісів та інших застосунків.

Про це повідомляють російські медіа, зокрема ASTRA та Осторожно, новости.

Збій у роботі Яндекс у Росії та за кордоном

Це вже третій дата-центр Яндекса, який зазнав атаки протягом жовтня. 8 жовтня повідомлялося про атаку на дата-центр компанії в Сасові Рязанської області, а наступного дня — на об’єкт у Калузі.

Зараз дивляться

Після інциденту у Володимирі користувачі почали скаржитися на проблеми з викликом автомобілів через сервіси Яндекса. Збої фіксують у Пермі, Красноярську, Владивостоці, Улан-Уде, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі, Москві та інших російських містах.

Проблеми виникли також у Сербії, Казахстані, Білорусі та Вірменії, де працюють сервіси компанії.

За повідомленнями користувачів, водії не можуть увійти до своїх облікових записів або стикаються з некоректною роботою навігації. Водночас пасажири бачать повідомлення про відсутність вільних автівок.

В деяких містах ситуація торкнулася й інших служб таксі. Зокрема, у Ростові-на-Дону користувачі повідомляють про масштабні перебої в роботі сервісів і скаржаться, що їм доводиться ловити автомобілі просто на дорозі.

Служба підтримки Яндекса для водіїв також недоступна.

Які ще сервіси не працюють

За інформацією Осторожно, новости, повністю перестав працювати застосунок Яндекс Про, яким користуються водії таксі та кур’єри. На перебої також скаржаться співробітники служби підтримки компанії.

Крім того, підписники ASTRA повідомляють про проблеми в роботі застосунків торговельних мереж Fix Price та Магніт.

Окремі користувачі зіткнулися зі збоями в роботі Яндекс Pay. Через це частина клієнтів втратила доступ до банківських сервісів.

У компанії Яндекс заявили, що наразі складно визначити, скільки часу знадобиться для відновлення роботи обладнання в дата-центрах.

Зараз дата-центри Яндекса розташовані в таких населених пунктах: Володимир, Митіщі, Івантіївка (Московська область), Сасове, Калуга.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.