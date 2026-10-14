Українські безпілотники атакували найбільший дата-центр в Росії у Саратовській області, який забезпечує роботу сервісів Сбербанку.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву топменеджменту компанії.

Атака на головний дата-центр Сбербанку в Росії: що відомо

У керівництві Сбербанку підтвердили факт прильоту по дата-центру, однак переконують у відсутності масштабних збоїв.

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— Ми підтверджуємо, що центр обробки даних був атакований. Водночас усі системи та сервіси Сбербанку працюють у штатному режимі та без перебоїв, — заявив перший заступник генерального директора Сбербанку Олександр Ведяхін.

Постраждалий дата-центр площею 55 000 квадратних метрів розташований у місті Балаково Саратовської області — у безпосередній близькості до Балаковської атомної електростанції та Саратовської ГЕС.

Сбербанк разом із Яндексом є ключовими розробниками технологій штучного інтелекту у РФ (зокрема, нейромереж GigaChat та YandexGPT).

Атака на головний дата-центр Сбербанку в Росії є продовженням серії ударів по цифровій інфраструктурі ворога.

Україна наголошує, що такі дії є симетричною відповіддю на атаки РФ по українських дата-центрах та цифрових ресурсах.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 жовтня було атаковано дата-центр Яндекса у Рязанській області РФ. Компанія підтвердила атаку українських дронів, повідомила про пожежу та повну зупинку роботи дата-центру.

9 було атаковано дата-центр Яндекса у Калузі. Унаслідок атаки кілька модулів об’єкта повністю виведено з ладу.

У ніч проти 11 жовтня було атаковано дата-центр Яндекса у Володимирі. Після цього користувачі в Росії та інших країнах почали скаржитися на перебої в роботі таксі, банківських сервісів та інших застосунків.

Наразі ні Сбербанк, ні Яндекс не розкривають ступеня пошкодження своїх комп’ютерів та серверного обладнання внаслідок останніх атак українських БПЛА.

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