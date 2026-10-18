В течение недели Россия выпустила по Украине почти 2700 ударных дронов, около 1700 управляемых авиабомб и 66 ракет. Большинство ракет были баллистическими.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на Украину через неделю

Основными целями врага остается украинская энергетическая инфраструктура. Российские войска пытаются лишить украинцев электроснабжения и вызвать масштабные блекауты.

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Зеленский отметил, что российские удары по энергетическим объектам продолжаются даже после оглашения Дональдом Трампом энергетического перемирия.

Только в ночь на 18 октября россияне атаковали подстанции в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры десятки тысяч семей остались без электроэнергии.

Глава государства подчеркнул, что международное сообщество должно учитывать действия России при принятии решений по санкциям и переговорам. По его мнению, Москва воспринимает сигналы о возможности получения экономических выгод не как стимул к миру, а как подтверждение того, что продолжение войны может оказаться выгодным.

— Америка должна видеть, что Россия не делает шаги навстречу в ответ на снятие санкций или соглашения. Напротив, каждый сигнал о возможности заработать они воспринимают как то, что ставка на войну работает и можно воевать дальше, говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает защищаться от российской агрессии, в то время как именно действия Москвы препятствуют завершению войны.

Владимир Зеленский призвал партнеров усиливать давление на Россию, чтобы увеличить шансы на установление мира.

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