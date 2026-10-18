Упродовж тижня Росія випустила по Україні майже 2700 ударних дронів, близько 1700 керованих авіабомб та 66 ракет. Більшість ракет були балістичними.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну за тиждень

Основними цілями ворога залишається українська енергетична інфраструктура. Російські війська намагаються позбавити українців електропостачання та спричинити масштабні блекаути.

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Зеленський зазначив, що російські удари по енергетичних об’єктах тривають навіть після оголошення Дональдом Трампом енергетичного перемир’я.

Лише в ніч на 18 жовтня росіяни атакували підстанції у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Через пошкодження енергетичної інфраструктури десятки тисяч родин залишилися без електроенергії.

Очільник держави наголосив, що міжнародна спільнота має враховувати дії Росії під час ухвалення рішень щодо санкцій та переговорів. На його думку, Москва сприймає сигнали про можливість отримання економічних вигод не як стимул до миру, а як підтвердження того, що продовження війни може бути вигідним.

— Америка має бачити, що Росія не робить кроків назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі, — каже Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна продовжує захищатися від російської агресії, тоді як саме дії Москви перешкоджають завершенню війни.

Володимир Зеленський закликав партнерів посилювати тиск на Росію, щоб збільшити шанси на встановлення миру.

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