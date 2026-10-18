Россия 76 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор с момента оглашения американским президентом Дональдом Трампом энергетического перемирия неделю назад.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об энергетическом перемирии

По его словам, российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на объявленное перемирие.

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Только в ночь на 18 октября под обстрелами оказались подстанции в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

В результате атак десятки тысяч семей остались без света. Энергетики и ремонтные бригады работают круглые сутки, чтобы возобновить подачу электроэнергии.

По информации президента, этой ночью россияне также избивали по жилым домам в разных регионах Украины. На момент сообщения было известно о 12 раненых, среди которых двое детей. Еще два человека погибли.

Также утром 18 октября русские войска ударили по сельскохозяйственному предприятию на Волыни. На месте работают соответствующие службы.

Президент подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовность к деэскалации, а продолжает атаковать критическую инфраструктуру Украины.

Он также призвал международных партнеров усиливать давление на Москву, чтобы создать условия для прекращения войны.

Напомним, что Трамп 11 октября заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. В то же время Зеленский заявил, что для него слова Трампа стали неожиданностью, и отметил, что Украина готова соблюдать перемирие, если то же самое сделает Москва.

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