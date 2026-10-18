В понедельник, 19 октября, в нескольких областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности промышленности.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключения света 19 октября: что известно

По информации энергетиков, с 06:00 до 23:59 в ряде регионов Украины будут применяться следующие ограничения:

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для бытовых и других потребителей – графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

для промышленности – графики ограничения мощности.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

В Укрэнерго отмечают, что из-за новых обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

Потому потребителям советуют проверять актуальные графики на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.

Также украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией в периоды, когда электроснабжение возобновляется по графику.

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