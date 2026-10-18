Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
2 мин.
Будут действовать в нескольких областях: в Укрэнерго рассказали об отключениях света 19 октября
В понедельник, 19 октября, в нескольких областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности промышленности.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключения света 19 октября: что известно
По информации энергетиков, с 06:00 до 23:59 в ряде регионов Украины будут применяться следующие ограничения:
Сейчас смотрят
- для бытовых и других потребителей – графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.
- для промышленности – графики ограничения мощности.
Причиной ограничений стали последствия массированных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
В Укрэнерго отмечают, что из-за новых обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.
Потому потребителям советуют проверять актуальные графики на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.
Также украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией в периоды, когда электроснабжение возобновляется по графику.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.