Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп пересмотрит свои решения и изменит отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.

По его словам, переход США на сторону России стал бы исторической ошибкой и величайшей трагедией.

Об этом глава государства заявил в интервью NBC News.

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Зеленский надеется на изменение позиции Трампа по отношению к Путину

Отвечая на вопрос, доверяет ли он президенту США, Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает полагаться на США, двухпартийную поддержку и американского лидера.

В то же время президент выразил надежду, что Трамп пересмотрит принятые решения, которые, по его убеждению, ошибочны и не принесут пользы ни Украине, ни самим США.

Зеленский отметил, что с начала президентства Трампа украинская сторона ожидала изменения его подхода к Владимиру Путину. Он подчеркнул, что для Киева этот вопрос имеет принципиальное значение.

Отдельно глава государства отметил недопустимость отождествления Украины с Россией. Он напомнил, что именно РФ начала агрессию, оккупировала украинские территории, а ее военные убивают мирных жителей, в том числе детей.

Говоря о перспективах победы Украины без американской поддержки, Зеленский признал, что при таких обстоятельствах продолжать борьбу будет очень сложно. Прежде всего, это связано с человеческими потерями, ведь сохранение жизней украинцев остается главным приоритетом.

Президент также заявил, что Украина не сможет выстоять, если Вашингтон официально поддержит Россию в войне.

По его мнению, такой шаг стал бы историческим заблуждением и великой трагедией.

В то же время Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп и его команда будут оставаться на стороне Украины. Если же этого не произойдет, Киев рассчитывает, по меньшей мере, на сохранение нейтральной позиции Соединенных Штатов.

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