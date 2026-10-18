Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що американський лідер Дональд Трамп перегляне свої рішення та змінить ставлення до російського диктатора Володимира Путіна.

За його словами, перехід США на бік Росії став би історичною помилкою та великою трагедією.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю NBC News.

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Зеленський сподівається на зміну позиції Трампа щодо Путіна

Відповідаючи на запитання, чи довіряє він президенту США, Зеленський наголосив, що Україна продовжує покладатися на Сполучені Штати, двопартійну підтримку та американського лідера.

Водночас президент висловив сподівання, що Трамп перегляне ухвалені рішення, які, на його переконання, є помилковими та не принесуть користі ані Україні, ані самим США.

Зеленський зазначив, що від початку президентства Трампа українська сторона очікувала на зміну його підходу до Володимира Путіна. Він підкреслив, що для Києва це питання має принципове значення.

Окремо глава держави наголосив на неприпустимості ототожнення України з Росією. Він нагадав, що саме РФ розпочала агресію, окупувала українські території, а її військові вбивають мирних жителів, зокрема дітей.

Чи зможе Україна вистояти без допомоги США

Говорячи про перспективи перемоги України без американської підтримки, Зеленський визнав, що за таких обставин продовжувати боротьбу буде надзвичайно складно. Передусім це пов’язано з людськими втратами, адже збереження життів українців залишається головним пріоритетом.

Президент також заявив, що Україна не зможе вистояти, якщо Вашингтон офіційно підтримає Росію у війні.

На його думку, такий крок став би історичною помилкою та великою трагедією.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп і його команда залишатимуться на боці України. Якщо ж цього не станеться, Київ розраховує щонайменше на збереження нейтральної позиції Сполучених Штатів.

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