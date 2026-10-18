Группировка Сил беспилотных систем (СБС) установила новый абсолютный рекорд поражения личного состава российских войск.

Об этом сообщают в пресс-центре СБС.

Какие цели поразили Силы беспилотных систем 17 октября

За сутки 17 октября украинские подразделения поразили 657 военнослужащих противника, из них 343 ликвидировали.

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Всего за минувшие сутки подразделения СБС поразили 2 012 целей противника. Предыдущий рекорд составил 637 поражений личного состава в сутки. Его зафиксировали 4 октября.

Кроме личного состава украинские военные поразили ряд военных объектов и техники российских оккупантов.

По данным Группировки СБС, среди пораженных целей:

56 точек вылета беспилотников;

1 зенитный ракетный комплекс или зенитный пушечно-ракетный комплекс;

23 радиолокационные станции, средства радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и связи;

103 единицы автомобильной, специальной и инженерной техники;

3 артиллерийские системы, в том числе 1 самоходная артиллерийская установка;

21 склад;

342 вражеских беспилотников типов коптер, крыло, Шахед и Гербера.

Рекорды в октябре

За первые 17 дней октября подразделения Группировки Сил беспилотных систем трижды зафиксировали самые высокие суточные показатели поражения личного состава противника за все время наблюдений:

17 октября — 657 поражений личного состава;

13 октября — 633 поражения;

4 октября — 637 поражений.

Всего с 1 по 17 октября подразделения Группировки СБС поразили 36 790 целей противника, среди которых 8 914 единиц личного состава.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 698-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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