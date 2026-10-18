Угруповання Сил безпілотних систем (СБС) встановило новий абсолютний рекорд ураження особового складу російських військ.

Про це повідомляють у пресцентрі СБС.

Які цілі уразили Сили безпілотних систем 17 жовтня

За добу 17 жовтня українські підрозділи уразили 657 військовослужбовців противника, з них 343 — ліквідували.

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Загалом за минулу добу підрозділи Угруповання СБС уразили 2 012 цілей противника. Попередній рекорд становив 637 уражень особового складу за добу. Його зафіксували 4 жовтня.

Окрім особового складу, українські військові уразили низку військових об’єктів і техніки російських окупантів.

За даними Угруповання СБС, серед уражених цілей:

56 точок вильоту безпілотників;

1 зенітний ракетний комплекс або зенітний гарматно-ракетний комплекс;

23 радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби та зв’язку;

103 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;

3 артилерійські системи, зокрема 1 самохідна артилерійська установка;

21 склад;

342 ворожі безпілотники типів коптер, крило, Шахед і Гербера.

Рекорди у жовтні

Упродовж перших 17 днів жовтня підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем тричі зафіксували найвищі добові показники ураження особового складу противника за весь час спостережень:

17 жовтня — 657 уражень особового складу;

13 жовтня — 633 ураження;

4 жовтня — 637 уражень.

Загалом із 1 до 17 жовтня підрозділи Угруповання СБС уразили 36 790 цілей противника, серед яких 8 914 одиниць особового складу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 698-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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