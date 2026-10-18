СБС встановили абсолютний рекорд: за добу уражено 657 російських військових
- СБС встановили абсолютний рекорд — 657 уражень особового складу РФ за добу.
- З початку жовтня уражено 36 790 цілей, зокрема 8 914 одиниць особового складу.
Угруповання Сил безпілотних систем (СБС) встановило новий абсолютний рекорд ураження особового складу російських військ.
Про це повідомляють у пресцентрі СБС.
Які цілі уразили Сили безпілотних систем 17 жовтня
За добу 17 жовтня українські підрозділи уразили 657 військовослужбовців противника, з них 343 — ліквідували.
Загалом за минулу добу підрозділи Угруповання СБС уразили 2 012 цілей противника. Попередній рекорд становив 637 уражень особового складу за добу. Його зафіксували 4 жовтня.
Окрім особового складу, українські військові уразили низку військових об’єктів і техніки російських окупантів.
За даними Угруповання СБС, серед уражених цілей:
- 56 точок вильоту безпілотників;
- 1 зенітний ракетний комплекс або зенітний гарматно-ракетний комплекс;
- 23 радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби та зв’язку;
- 103 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
- 3 артилерійські системи, зокрема 1 самохідна артилерійська установка;
- 21 склад;
- 342 ворожі безпілотники типів коптер, крило, Шахед і Гербера.
Рекорди у жовтні
Упродовж перших 17 днів жовтня підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем тричі зафіксували найвищі добові показники ураження особового складу противника за весь час спостережень:
- 17 жовтня — 657 уражень особового складу;
- 13 жовтня — 633 ураження;
- 4 жовтня — 637 уражень.
Загалом із 1 до 17 жовтня підрозділи Угруповання СБС уразили 36 790 цілей противника, серед яких 8 914 одиниць особового складу.
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