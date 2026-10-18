Соединенные Штаты Америки возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной после того, как сотрудничество в этом направлении было временно приостановлено.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью телеканалу NBC, передает Bloomberg.

США возобновили обмен разведданными с Украиной

По словам главы государства, передача американских разведывательных данных была остановлена ​​на время, однако в настоящее время ее возобновили.

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В то же время, Зеленский выразил надежду, что уже на этой неделе украинская и американская стороны смогут провести переговоры.

Напомним, что 13 октября Зеленский заявил, что международные партнеры не предоставили Украине заблаговременное предупреждение о российском ударе баллистическими ракетами по Киеву вечером 12 октября.

Тогда взрывы в столице прогремели еще до объявления воздушной тревоги, а в результате атаки были поражены объекты гражданской инфраструктуры.

Уже 14 октября Зеленский в интервью NPR сообщил, что украинское военное командование получило от Вашингтона предупреждение о возможном прекращении передачи разведданных. По его словам, это могло произойти в случае продолжения атак сил обороны на российские НПЗ.

В тот же день представители обеих партий в Конгрессе США выступили против потенциального ограничения разведывательной поддержки Украины и работы спутниковой связи Starlink.

Американские законодатели подчеркнули, что такие шаги могут создать дополнительные угрозы для гражданского населения Украины.

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