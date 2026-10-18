От позиции Америки многое зависит: Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером
- Президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- По его словам, во время нее стороны обговорили дальнейшие дипломатические шаги для завершения войны.
- Кроме того, глава нашего государства рассказал, какие еще темы и вопросы были подняты во время разговора.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером
Стороны обсудили результаты встречи украинской и американской команд во Флориде, а также дальнейшие дипломатические шаги по приближению мира.
По словам Зеленского, достижение мира возможно только благодаря силе и сотрудничеству, основанному на взаимном доверии. Украина со своей стороны прилагает все усилия, чтобы позиция Соединенных Штатов оставалась сильной и способствовала завершению войны, которая длится уже более четырех с половиной лет.
Президент отметил, что украинская и американская команды поддерживают практически непрерывный контакт и работают над дипломатическими инициативами.
Отдельное внимание во время разговора уделили непрекращающимся российским обстрелам Украины и необходимости усиления противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул, что в этих вопросах важную роль играет позиция Вашингтона.
– Именно от позиции Америки здесь многое зависит. Украина и дальше готова работать конструктивно, честно и на реальный результат, — добавил Зеленский.
Он также поблагодарил всех в США, кто поддерживает Украину и такой подход к мирному урегулированию.
Фото: Владимир Зеленский