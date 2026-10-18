Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов баллотироваться на второй президентский срок, если выборы пройдут до окончания войны. Он считает это своей ответственностью перед государством.

Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй срок

Как глава государства рассказал в интервью NBC News в воскресенье, 18 октября, если выборы будут проводить во время войны, он сочтет своим долгом принять в них участие, поскольку должен защищать Украину до завершения боевых действий.

В то же время Зеленский подчеркнул, что главным условием организации голосования остается безопасность граждан.

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Президент отметил, что в случае настойчивости президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на проведении выборов во время войны Украине необходимо обеспечить не менее 60 дней перемирия.

Это время, по его словам, необходимо для внесения изменений в законодательство и подготовки безопасных условий для голосования.

— Но поверьте мне, это выглядит абсолютно опасно и невероятно, потому что нам нужен честный выбор, нам нужно, чтобы наши солдаты имели возможность проголосовать, потому что это правда — они должны голосовать, потому что действительно защищают нашу страну, — добавил Зеленский.

Глава государства также отверг предположение, что он якобы не заинтересован в проведении президентских выборов. По его словам, такие обвинения несправедливы, а сложность организации голосования во время войны понимают как в Европе, так и в США.

Президент подчеркнул, что решение о проведении выборов, прежде всего, должно зависеть от воли украинского народа и возможности обеспечить безопасное и справедливое голосование.

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