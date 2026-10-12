Россия не согласна на временное перемирие продолжительностью два месяца, которое позволило бы Украине провести президентские выборы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова от 12 октября.

Кремль отклонил предложение о 60-дневном перемирии для выборов в Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не поддерживает идею временного прекращения огня, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, российская сторона якобы заинтересована не в краткосрочном перемирии, а в достижении общего мирного соглашения.

— В Кремле и президент Путин, и чиновники других уровней неоднократно заявляли, что мы не хотим прекращения огня. Мы хотим долгосрочного мира и готовы сделать все возможное для его достижения, — сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва готова не наносить удары по Украине непосредственно в день голосования, если Киев решит провести выборы.

По его словам, соответствующее распоряжение мог бы отдать Владимир Путин.

Песков также утверждает, что предложенные Зеленским 60 дней нужны Украине не для организации избирательного процесса, а якобы для того, чтобы восстановить силы и продолжить войну.

Ранее, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности организовать выборы при условии полного прекращения огня со стороны России на 60 дней.

Президент Украины подчеркнул, что право решать, кто будет возглавлять государство, принадлежит исключительно украинскому народу.

Его слова стали ответом на заявление президента США Дональда Трампа, который призвал Украину выбрать нового лидера.