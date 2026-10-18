Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала осени Силы обороны освободили больше территорий, чем российские войска смогли оккупировать за это время.

Зеленский об освобождении большей территории, чем захватила РФ

Как сообщил глава государства в вечернем обращении после доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, такая тенденция наблюдается в течение всего года: украинские военные возвращают под свой контроль больше территорий, чем теряют в результате российских наступательных действий.

Президент отметил, что Силы обороны успешно отражают атаки противника, в том числе вблизи Доброполья, где оккупанты пытаются проникнуть на украинские позиции. Вражеские группы обнаруживают и уничтожают.

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В то же время, украинские подразделения продолжают удерживать рубежи на Донетчине, Харьковщине и Запорожье.

Зеленский особо отметил эффективность активной обороны, в том числе операций Десантно-штурмовых войск и Третьего армейского корпуса.

Он добавил, что Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка остаются под контролем Украины. Также Силы обороны защищают территории вблизи Краматорска.

Кроме того, президент опроверг заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы приближении войск РФ к Запорожью на расстояние пяти километров.

– Мы уничтожаем россиян за 20 километрах от Запорожья, а не за пять, как кто-то там, в России, фантазирует Путину, – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что украинская оборона остается устойчивой и поблагодарил военнослужащих за выполнение боевых задач.

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