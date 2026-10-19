16 баллистических ракет и более 200 дронов: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ
- Россия применила 16 баллистических ракет для целенаправленной атаки на Украину.
- Повреждены более 10 объектов энергетической инфраструктуры.
- Зеленский призвал партнеров усилить поддержку Украины и не ослаблять санкционное давление на Россию.
Россия в ночь на 19 октября атаковала Украину 16 баллистическими ракетами и более 200 беспилотниками разных типов. Основным направлением удара стали Киев и Киевская область.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Массированная атака на Украину 19 октября
По его словам, российские войска атаковали Украину несколькими волнами ночью. Под ударом оказались энергетика и инфраструктура, медицинская клиника, школа, станция метро и жилые дома. Повреждены более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тыс. семей остались без электроснабжения.
Вражеские дроны, в частности, реактивные Шахеды, атаковали территории от Харьковской и Днепропетровской областей до Волынской, Ровенской и Одесской областей.
Зеленский сообщил, что в результате российских ударов погибли и ранены.
По словам президента, ночью и утром российские войска атаковали энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях. На местах трудятся ремонтные бригады.
Призыв усилить поддержку Украины
Президент подчеркнул, что Украина поддерживала каждое предложение партнеров о достойном завершении войны и прекращении огня. В то же время, Россия продолжает отвечать на дипломатические инициативы ракетными и дроновыми ударами.
Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность ни завершить войну, ни предпринять шаги для снижения напряженности.
Он обратил внимание на противоречие между продолжением российских атак и решениями, ослабляющими давление на РФ.
По словам Зеленского, блокирование поставок ракет для украинской противовоздушной обороны и ослабление или отсрочка санкций против России свидетельствуют об игнорировании реальности войны.
Президент подчеркнул, что боевые действия продолжаются из-за российских ударов и нежелания Москвы завершать войну.