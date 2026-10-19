Россия в ночь на 19 октября атаковала Украину 16 баллистическими ракетами и более 200 беспилотниками разных типов. Основным направлением удара стали Киев и Киевская область.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Массированная атака на Украину 19 октября

По его словам, российские войска атаковали Украину несколькими волнами ночью. Под ударом оказались энергетика и инфраструктура, медицинская клиника, школа, станция метро и жилые дома. Повреждены более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тыс. семей остались без электроснабжения.

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Вражеские дроны, в частности, реактивные Шахеды, атаковали территории от Харьковской и Днепропетровской областей до Волынской, Ровенской и Одесской областей.

Зеленский сообщил, что в результате российских ударов погибли и ранены.

По словам президента, ночью и утром российские войска атаковали энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях. На местах трудятся ремонтные бригады.

Призыв усилить поддержку Украины

Президент подчеркнул, что Украина поддерживала каждое предложение партнеров о достойном завершении войны и прекращении огня. В то же время, Россия продолжает отвечать на дипломатические инициативы ракетными и дроновыми ударами.

Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность ни завершить войну, ни предпринять шаги для снижения напряженности.

Он обратил внимание на противоречие между продолжением российских атак и решениями, ослабляющими давление на РФ.

По словам Зеленского, блокирование поставок ракет для украинской противовоздушной обороны и ослабление или отсрочка санкций против России свидетельствуют об игнорировании реальности войны.

Президент подчеркнул, что боевые действия продолжаются из-за российских ударов и нежелания Москвы завершать войну.

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