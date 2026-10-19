В ночь на 19 октября Россия дважды атаковала Украину баллистическими ракетами. Информацию от партнеров о первом запуске украинская сторона не получила, а вот о втором ее предупредили.

Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

Партнеры не предупредили о первом запуске баллистических ракет 19 октября

В ночь на 19 октября российские войска нанесли два баллистических удара по Украине. Первый произошел около 23:00, второй — примерно в 03:00.

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По словам Юрия Игната, во время первой атаки Воздушные силы не получили от международных партнеров информации о запусках баллистических ракет. Зато перед вторым ударом соответствующие данные поступили.

— Действительно, есть определенные проблемы. Однако хочу сразу сказать, что были эти два удара баллистическими ракетами: один в 23 часа, второй — в 3 часа ночи, — отметил он.

Игнат объяснил, что российские войска могли применить ракеты Искандер-М или С-400. Точный тип использованного вооружения должны установить специалисты.

По его словам, ситуация с оповещением напоминает предыдущие массированные удары, когда Россия применила 39 ракет. Тогда информация от партнеров тоже не поступала во время первой волны атаки, но перед следующими ударами предупреждения уже были.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что у Украины есть и собственные источники информации о запусках российских ракет. В частности, военные используют доступные данные и радиолокационные средства для отслеживания воздушных угроз.

На основании этой информации Воздушные силы сообщают об опасности на своих официальных страницах в социальных сетях.

В то же время причины, по которым международные партнеры не передали информацию о первом запуске в ночь на 19 октября, пока не установлены.

— В первый раз информация действительно по каким-то причинам не поступала — здесь разбираются наши эксперты вместе с партнерами, ведь такая ситуация происходит не впервые. А уже в 3 часа ночи информация поступила, — пояснил Игнат.

Он также обратил внимание на чрезвычайно короткое время подлета баллистических ракет, особенно если их запускают из приграничных областей России.

По словам Игната, от момента запуска до попадания может пройти всего несколько минут. Из-за этого даже алгоритм включения сирен и громкоговорителей иногда не успевает за развитием событий.

Представитель Воздушных сил добавил, что после первого баллистического удара вечером или ночью нельзя исключать повторных атак.

Напомним, похожая ситуация возникла во время российской атаки в ночь на 14 октября. Тогда Украина тоже сначала не получила от международных партнеров информации о запусках баллистических ракет.

По словам Юрия Игната, первое сообщение Воздушных сил об отсутствии предупреждения от партнеров обнародовали около 22:40 13 октября.

Однако во время следующих трех волн российских атак ситуация изменилась — украинская сторона уже получала от партнеров информацию о применении баллистических ракет.