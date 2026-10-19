Росія в ніч на 19 жовтня атакувала Україну 16 балістичними ракетами та понад 200 безпілотниками різних типів. Основним напрямком удару стали Київ і Київська область.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Масована атака на Україну 19 жовтня

За його словами, російські війська атакували Україну кількома хвилями протягом ночі. Під ударом опинилися енергетика та інфраструктура, а також медична клініка, школа, станція метро та житлові будинки. Пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тис. сімей залишилися без електропостачання.

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Ворожі дрони, зокрема реактивні Шахеди, атакували території від Харківської та Дніпропетровської областей до Волинської, Рівненської й Одеської.

Зеленський повідомив, що внаслідок російських ударів є загиблі та поранені.

За словами президента, уночі та вранці російські війська атакували енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях. На місцях працюють ремонтні бригади.

Заклик посилити підтримку України

Президент наголосив, що Україна підтримувала кожну пропозицію партнерів щодо гідного завершення війни та припинення вогню. Водночас Росія продовжує відповідати на дипломатичні ініціативи ракетними й дроновими ударами.

Зеленський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності ані завершити війну, ані вдатися до кроків для зниження напруженості.

Він звернув увагу на суперечність між продовженням російських атак і рішеннями, які послаблюють тиск на РФ.

За словами Зеленського, блокування постачання ракет для української протиповітряної оборони та послаблення або відтермінування санкцій проти Росії свідчать про ігнорування реальності війни.

Президент підкреслив, що бойові дії тривають через російські удари та небажання Москви завершувати війну.

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