Тристороння зустріч президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна могла б пришвидшити завершення війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про ймовірним тристоронній саміт

Водночас зустріч лідерів Росії, Китаю та США лише підштовхне Путіна продовжувати війну в Україні.

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— Запрошення Путіна на таку зустріч підживило б його жагу до самозвеличення та надало б йому авторитет, якого він не заслуговує. Він не є світовим лідером; він — військовий злочинець. А Росія — це не світова міць; це глобальна проблема, — каже Андрій Сибіга.

За словами міністра, російська економіка щонайменше у 13 разів менша за американську та у 8 разів менша за китайську, і рівень життя росіян продовжує падати.

Втрати РФ на фронті сягнули 1,6 млн солдатів. Війна, яку розпочала Росія, вже провалена. Водночас Путін відмовляється її припинити. Під тиском жорстких санкцій російський технологічний сектор, промисловість та бізнес продовжують перебувати у стані стагнації.

За словами Сибіги, Путіну навіть з моральної точки зору немає місця за столом переговорів із Трампом та Сі.

— Єдине, що могло б забезпечити йому це місце, — це серйозний крок у напрямку миру, наприклад, прийняття пропозиції про припинення вогню ще до будь-якої такої зустрічі. Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільного населення, — заявив міністр і наголосив, що допоки кремлівський диктатор продовжує терор, йому не повинно бути місця за жодним столом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи Starlink і затримки постачання оплачених ракет Patriot створюють враження тиску з боку Вашингтона.

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