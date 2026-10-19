Ночью и утром 19 октября РФ совершила очередную серию массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Под вражеским огнем оказались сразу 11 регионов, в результате чего часть потребителей осталась без света.

Об оперативной ситуации в энергосистеме на 19 октября сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

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По словам Артема Некрасова, во время ночных и утренних обстрелов 19 октября повреждения получили энергообъекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях.

Кроме того, новые обесточивания из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов зафиксированы в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

— Энергетикам уже удалось вернуть свет части потребителей. Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью, однако их осложняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов, – отметил Артем Некрасов.

В результате вражеской атаки на энергетический объект в Винницкой области ранения получил один энергетик. Пострадавшему оперативно предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

По словам начальницы Винницкой ОВА Наталии Заболотной, в части Винницкой области и областного центра отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Ответственные службы работают над восстановлением.

Как сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, по результатам вражеских атак зафиксировано обесточивание в разных частях Ровенской области. Больше всего — в Ровенском районе.

Между тем, начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что информации о погибших и пострадавших в результате ударов по энергетике не поступало.

Также Некрасов добавил, что в целом интенсивность вражеских атак остается очень высокой. В течение прошлой недели Россия 87 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор.

Кроме последствий вражеских обстрелов, дополнительные проблемы в энергосистеме Украины вызвала непогода.

Из-за погодных условий без электроснабжения остаются более 140 населенных пунктов в Киевской, Николаевской и Одесской областях, где аварийные бригады также ведут восстановительные работы.

Из-за масштабных сетевых ограничений, вызванных разрушениями, сегодня в отдельных регионах вынужденно применяют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

В ведомстве отмечают, что это необходимый шаг для стабилизации энергосистемы и предотвращения масштабных аварий.

Актуальные графики отключения электроэнергии можно проверить на официальных ресурсах облэнерго (операторов систем распределения).

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