Ситуация в энергосистеме Украины 19 октября: какие регионы пострадали из-за вражеских атак
Ночью и утром 19 октября РФ совершила очередную серию массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Под вражеским огнем оказались сразу 11 регионов, в результате чего часть потребителей осталась без света.
Об оперативной ситуации в энергосистеме на 19 октября сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Ситуация в энергосистеме сегодня: что известно
По словам Артема Некрасова, во время ночных и утренних обстрелов 19 октября повреждения получили энергообъекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях.
Кроме того, новые обесточивания из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов зафиксированы в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.
— Энергетикам уже удалось вернуть свет части потребителей. Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью, однако их осложняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов, – отметил Артем Некрасов.
В результате вражеской атаки на энергетический объект в Винницкой области ранения получил один энергетик. Пострадавшему оперативно предоставили всю необходимую медицинскую помощь.
По словам начальницы Винницкой ОВА Наталии Заболотной, в части Винницкой области и областного центра отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Ответственные службы работают над восстановлением.
Как сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, по результатам вражеских атак зафиксировано обесточивание в разных частях Ровенской области. Больше всего — в Ровенском районе.
Между тем, начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что информации о погибших и пострадавших в результате ударов по энергетике не поступало.
Также Некрасов добавил, что в целом интенсивность вражеских атак остается очень высокой. В течение прошлой недели Россия 87 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор.
Кроме последствий вражеских обстрелов, дополнительные проблемы в энергосистеме Украины вызвала непогода.
Из-за погодных условий без электроснабжения остаются более 140 населенных пунктов в Киевской, Николаевской и Одесской областях, где аварийные бригады также ведут восстановительные работы.
Из-за масштабных сетевых ограничений, вызванных разрушениями, сегодня в отдельных регионах вынужденно применяют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
В ведомстве отмечают, что это необходимый шаг для стабилизации энергосистемы и предотвращения масштабных аварий.
Актуальные графики отключения электроэнергии можно проверить на официальных ресурсах облэнерго (операторов систем распределения).