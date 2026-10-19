Вночі та вранці 19 жовтня РФ здійснила чергову серію масованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Під ворожим вогнем опинилися одразу 11 регіонів, внаслідок чого частина споживачів залишилася без світла.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі станом на 19 жовтня повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

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За словами Артема Некрасова, під час нічних та ранкових обстрілів 19 жовтня пошкоджень зазнали енергооб’єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях.

Окрім того, нові знеструмлення через активні бойові дії та постійні обстріли зафіксовані у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

— Енергетикам уже вдалося повернути світло частині споживачів. Відновлювальні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація, однак їх ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів, – зазначив Артем Некрасов.

Унаслідок ворожої атаки на енергетичний об’єкт на Вінниччині поранення отримав один енергетик. Постраждалому оперативно надали всю необхідну медичну допомогу.

За словами начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, в частині Вінницької області та обласного центру наразі відсутнє електропостачання та водопостачання. Відповідальні служби працюють над відновленням.

Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, за наслідками ворожих атак зафіксовано знеструмлення у різних куточках Рівненщини. Найбільше — у Рівненському районі.

Тим часом начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ударів по енергетиці не надходило.

Також Некрасов додав, що загалом інтенсивність ворожих атак залишається надзвичайно високою. Протягом минулого тижня Росія 87 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор.

Окрім наслідків ворожих обстрілів, додаткові проблеми в енергосистемі України спричинила негода.

Через погодні умови без електропостачання залишаються понад 140 населених пунктів на Київщині, Миколаївщині та Одещині, де аварійні бригади також ведуть відновлювальні роботи.

Через масштабні мережеві обмеження, спричинені руйнуваннями, сьогодні в окремих регіонах вимушено застосовують графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

У відомстві наголошують, що це необхідний крок для стабілізації енергосистеми та запобігання масштабним аваріям.

Актуальні графіки відключення електроенергії можна перевірити на офіційних ресурсах обленерго (операторів систем розподілу).

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