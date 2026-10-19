Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 19 октября: ВСУ уничтожили 2100 оккупантов и 24 артсистемы
За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 2 100 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 19 октября
- личного состава — около 1 567 160 (+2 100) человек,
- танков — 12 416 шт.,
- боевых бронированных машин — 25 565 (+4) шт.,
- артиллерийских систем — 51 317 (+24) шт.,
- РСЗО – 2 224 шт.,
- средств ПВО – 1 714 (+3) шт.,
- самолетов – 449 шт.,
- вертолетов – 356 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 974 (+6) шт.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 569 994 (+1 636) шт.,
- крылатых ракет – 5 134 шт.,
- кораблей / катеров – 35 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 164 578 (+332) шт.,
- специальной техники – 4 838 (+3) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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