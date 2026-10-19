За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 2 100 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 19 октября

личного состава — около 1 567 160 (+2 100) человек,

танков — 12 416 шт.,

боевых бронированных машин — 25 565 (+4) шт.,

артиллерийских систем — 51 317 (+24) шт.,

РСЗО – 2 224 шт.,

средств ПВО – 1 714 (+3) шт.,

самолетов – 449 шт.,

вертолетов – 356 шт.,

наземных робототехнических комплексов – 2 974 (+6) шт.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 569 994 (+1 636) шт.,

крылатых ракет – 5 134 шт.,

кораблей / катеров – 35 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 164 578 (+332) шт.,

специальной техники – 4 838 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.