За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 2 100 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 19 октября

  • личного состава — около 1 567 160 (+2 100) человек,
  • танков — 12 416 шт.,
  • боевых бронированных машин — 25 565 (+4) шт.,
  • артиллерийских систем — 51 317 (+24) шт.,
  • РСЗО – 2 224 шт.,
  • средств ПВО – 1 714 (+3) шт.,
  • самолетов – 449 шт.,
  • вертолетов – 356 шт.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2 974 (+6) шт.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 569 994 (+1 636) шт.,
  • крылатых ракет – 5 134 шт.,
  • кораблей / катеров – 35 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 164 578 (+332) шт.,
  • специальной техники – 4 838 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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