Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 2 100 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 19 жовтня

  • особового складу – близько 1 567 160 (+2 100) осіб,
  • танків – 12 416 од.,
  • бойових броньованих машин – 25 565 (+4) од.,
  • артилерійських систем – 51 317 (+24) од.,
  • РСЗВ – 2 224 од.,
  • засобів ППО – 1 714 (+3) од.,
  • літаків – 449 од.,
  • гелікоптерів – 356 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 974 (+6) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636) од.,
  • крилатих ракет – 5 134 од.,
  • кораблів / катерів – 35 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 164 578 (+332) од.,
  • спеціальної техніки – 4 838 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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