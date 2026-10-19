Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 19 жовтня: ЗСУ знищили 2100 окупантів та 24 артсистеми
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 2 100 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 19 жовтня
- особового складу – близько 1 567 160 (+2 100) осіб,
- танків – 12 416 од.,
- бойових броньованих машин – 25 565 (+4) од.,
- артилерійських систем – 51 317 (+24) од.,
- РСЗВ – 2 224 од.,
- засобів ППО – 1 714 (+3) од.,
- літаків – 449 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 974 (+6) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636) од.,
- крилатих ракет – 5 134 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 164 578 (+332) од.,
- спеціальної техніки – 4 838 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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