Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 2 100 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 19 жовтня

особового складу – близько 1 567 160 (+2 100) осіб,

танків – 12 416 од.,

бойових броньованих машин – 25 565 (+4) од.,

артилерійських систем – 51 317 (+24) од.,

РСЗВ – 2 224 од.,

засобів ППО – 1 714 (+3) од.,

літаків – 449 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 974 (+6) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636) од.,

крилатих ракет – 5 134 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 164 578 (+332) од.,

спеціальної техніки – 4 838 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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