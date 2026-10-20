У жовтні 2026 року Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) розпочала у США та Італії навчання за програмою UA NEXT — Мережа співтворців єдності України. Після конкурсного відбору до неї долучилися 82 українці: 40 у США та 42 в Італії.

Програма UA NEXT: як працює програма для українців в США та Італії

На відкритті програми у США учасників привітали Ілона Гавронська, віцеконсул Генерального консульства України в Г’юстоні Платон Ярмош і координаторка UA NEXT у США Вікторія Сергійчук.

В Італії учасників вітали посол України в Італії Ігор Брусило, директорка департаменту Мінсоцполітики Діана Ашурова, координаторка Українського освітнього хабу в Італії Анна Гордон (UaMi) та координаторка мережі UA NEXT Марія Шполянська.

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– Такі програми мають особливе значення: вони допомагають людям здобувати нові знання, розкривати потенціал, знаходити партнерів і будувати сильні спільноти, — зазначила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Ілона Гавронська.

Зі свого боку заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) Дмитро Бондаренко зазначив:

– Сильній українській громаді потрібні лідери, які здатні об’єднувати людей, представляти їхні інтереси й доводити спільні справи до результату.

UA NEXT відкрита для українців віком від 18 років, які хочуть активно долучатися до життя своїх громад і представляти їхні інтереси.

Навчання охоплює п’ять напрямів:

Ідентичність та дипломатія: представлення України, історія, культура, міжкультурна комунікація.

Права та обов’язки: практичні питання життя в країні проживання, працевлаштування, гарантії.

Адвокація: взаємодія з органами влади, муніципалітетами та іншими інституціями.

Лідерство та громадська діяльність: управління проєктами, фандрейзинг, гранти.

Комунікація: переговори, робота з медіа, протидія дезінформації.

Під час навчання учасники розроблятимуть власні освітні, культурні, соціальні та молодіжні ініціативи для українських громад у своїх країнах.

Мережа UA NEXT уже має підготовлені команди в Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії та Болгарії. Старт у США та Італії розширює географію мережі та можливості співпраці між громадами.

Про проєкт

Проєкт UA NEXT у США та Італії реалізує Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за сприяння Міністерства закордонних справ України та Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

У США проєкт реалізується у співпраці з Українським освітнім хабом у США, а в Італії — за підтримки Українського освітнього хабу в Італії, Посольства України в Італійській Республіці, молодіжної асоціації UaMi та за фінансової підтримки Central European Initiative (CEI).

Фото: AIDE

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