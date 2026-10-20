В среду, 21 октября, в части областей Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 21 октября: что известно

— Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты, — говорится в сообщении.

Графики ограничения мощности для промышленности будут действовать с 06:00 до 23:59.

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Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 06:00 до 23:59.

Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Необходимо следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в конкретном регионе.

— Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, — призвали в Укрэнерго.

Напомним, 20 октября россияне атаковали энергообъект в Киеве. Это привело к частичному обесточиванию четырех районов столицы.

Свет частично исчез в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Печерском районах столицы.

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