У середу, 21 жовтня, у частині областей України будуть вимушено застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 21 жовтня: що відомо

– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти, – йдеться у повідомленні.

Графіки обмеження потужності для промисловості будуть діяти з 06:00 до 23:59.

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Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1 до 2 черг будуть діяти з 06:00 до 23:59.

Унаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Необхідно стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у конкретному регіоні.

– Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, – закликали в Укренерго.

Нагадаємо, 20 жовтня росіяни атакували енергооб’єкт у Києві. Це призвело до часткового знеструмлення чотирьох районів столиці.

Світло частково зникло у Шевченківському, Святошинському, Соломянському і Печерському районах столиці.

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