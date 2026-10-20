Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не має ставати членом НАТО.

Крім того, він виступив проти українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі, пояснивши свою позицію впливом таких атак на вартість енергоносіїв для американців.

Про це Венс розповів в інтерв’ю 2Way Tonight.

Зараз дивляться

Венс висловився проти вступу України до НАТО

За словами американського віцепрезидента, між Вашингтоном і Києвом немає офіційного союзницького договору, а Україна не є членом Північноатлантичного альянсу. Водночас він переконаний, що країна не повинна приєднуватися до НАТО й у майбутньому.

Венс назвав Україну прекрасною країною, яка заслуговує на захоплення, та позитивно відгукнувся про її громадян. При цьому він наголосив, що США готові співпрацювати з Києвом лише в тих питаннях, де позиції обох держав збігаються.

– Наскільки я знаю, у нас немає офіційної союзницької угоди з Україною. Україна не входить до НАТО. Я не думаю, що вона повинна вступати до НАТО. Я вважаю, що це країна, дуже гідна захоплення, прекрасна країна з безліччю чудових людей. Ми співпрацюватимемо з деяких питань, але в деяких питаннях наші позиції будуть розходитись, – додав він.

За його словами, Україну можна вважати партнером Сполучених Штатів у певних сферах, однак інтереси двох країн не завжди однакові.

Як приклад таких розбіжностей Венс навів українські удари по російській інфраструктурі, пов’язаній із дизельним пальним. Він заявив, що не підтримує ці атаки, оскільки, на його думку, вони призводять до подорожчання енергоносіїв для американських споживачів.

Віцепрезидент США запевнив, що Вашингтон продовжить співпрацювати з Україною з окремих питань. Водночас він висловив переконання, що українська сторона має припинити удари по російських об’єктах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.