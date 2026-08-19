НАБУ и САП раскрыли детали операции Форрест Гамп по легализации 150 млн грн для залога по делу Мидас. Обнародованные записи, по версии следствия, показывают, как в схему могли быть вовлечены госбанк и влиятельные чиновники.

Операция Форрест Гамп: что раскрыли НАБУ и САП

Правоохранители традиционно не называют имена фигурантов, однако озвученные детали указывают на связь легализации 150 млн грн с залогом за бывшего министра и фигуранта дела Мидас Германа Галущенко.

По версии следствия, в группу входили заместитель руководителя Офиса президента, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель его наблюдательного совета и другие лица.

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В НАБУ утверждают, что организатор согласовывал и контролировал каждый этап реализации плана.

Какую роль в схеме играл Sense Bank

Одним из ключевых элементов схемы, по версии НАБУ и САП, стал государственный Sense Bank.

– В начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над АО Sense Bank. Это дало им возможность использовать его в своих интересах, – заявили в НАБУ.

В обнародованных материалах фигуранты обсуждают получение контроля над банком и привлечение его руководства к необходимым финансовым операциям.

На одной из записей женщина, которую НАБУ идентифицирует как заместительницу руководителя Офиса президента, говорит:

– Приходили по очереди, по отдельности. Давид (вероятно, Арахамия, – Ред.) и председатель комитета Верховной Рады, чтобы стать крышей для Sense Bank. Типа они не будут мочить Sense Bank, а банк должен им башлять. Звонит мне наш израильский беженец (речь идет, вероятно, о Миндиче, – Ред.), Тимур, звонит высокопоставленный чиновник ОП и говорит: Возьми, пожалуйста, Sense Bank.

На другой записи бывший народный депутат, говоря о работе банка, заявляет:

– Они будут платить, они будут платить, не надо там ни на кого смотреть, они все будут делать.

По данным следствия, 16 июня доверенное лицо экс-нардепа встретилась с председателем правления Sense Bank. После этого она доложила о договоренностях бывшему депутату, а тот обсудил результаты разговора с заместителем руководителя ОП.

Председатель наблюдательного совета банка, как утверждают НАБУ и САП, также отчитывался перед должностным лицом Офиса президента о зачислении денег на счета предприятий, вовлеченных в схему.

Как 150 млн грн переводили в безналичную форму

Значительная часть обнародованных НАБУ записей касается поиска механизма, который позволил бы превратить наличные средства в деньги на счетах и использовать их для внесения залога.

– 100 миллионов в безналичном виде есть? В безналичном? – спрашивает на одной из записей экс-депутат.

В другом разговоре он подчеркивает:

– Либо сделать 150, либо ничего не делать.

По данным следствия, для легализации средств использовались подконтрольные компании и физические лица. Отдельно участники обсуждали, как провести платежи таким образом, чтобы они не были заблокированы финансовым мониторингом.

– Я в ручном режиме открываю окно и выпускаем деньги, – говорит экс-депутат.

Доверенное лицо бывшего народного депутата на другой записи объясняет:

– Платежка идет автоматически… в обход финмона получается.

Также обсуждалось использование документов для дальнейшего транзита средств.

– Будем выпускать под поддельные документы, – говорится на записи голоса, который НАБУ идентифицирует как голос экс-депутата.

Как передавали деньги: транши по 50, 10, 70 и 20 млн грн

НАБУ и САП также воссоздали, как, по версии следствия, 150 млн грн наличными передавали частями.

Первый транш составил 50 млн грн. Его доставили в офис бывшего народного депутата. Из этой суммы 15 млн грн получило его доверенное лицо, а еще 35 млн грн передали в конвертационный центр, который участники схемы называли прачечной.

В тот же день, по данным следствия, доставили еще 10 млн грн.

Следующий крупный транш составил 70 млн грн. Его также привезли в офис экс-нардепа: 20 млн грн получило доверенное лицо, а 50 млн грн передали в “прачечную”.

Последние 20 млн грн, как утверждают антикоррупционные органы, провели по аналогичной схеме.

Таким образом, общая сумма операций, описанных НАБУ и САП, составила 150 млн грн.

Попытки оказать влияние на НАБУ и конкурс в САП

Отдельный блок материалов операции Форрест Гамп касается, по данным следствия, попыток оказать влияние на работу антикоррупционных и других правоохранительных органов.

В частности, участники разговоров обсуждали выборы в Общественный совет при НАБУ и возможность обеспечить поддержку нужным кандидатам.

– Там, где наша Инна, где Аня, которую я знаю. Как мы можем там собрать как можно больше голосов? Как это сделать? – говорит на записи женщина, которую НАБУ идентифицирует как заместительницу руководителя ОП.

В другом разговоре речь идет о необходимости иметь собственный кадровый резерв.

– У нас должен быть кадровый резерв, должен. У нас должны быть такие люди, а их у нас нет, – говорит фигурантка.

Также на записях обсуждается будущее руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

– Мы не думаем и не готовим преемника Клименко. Клименко же спит и видит себя переизбранным. А нам нужно, чтобы Клименко переизбрали? – говорится в обнародованном разговоре.

По данным НАБУ, правоохранители зафиксировали попытки внедрения подконтрольных лиц в НАБУ и другие органы, а также вмешательство в их деятельность.

Следственные действия 19 августа: что известно

На фоне операции Форрест Гамп 19 августа состоялись следственные действия сразу по нескольким адресам.

Утром источники в СМИ сообщили о следственных действиях в отношении заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой. Она занимает эту должность с марта 2024 года.

Следственные действия также подтвердил народный депутат Вадим Столар. Он сообщил, что сотрудники НАБУ находятся у него дома.

– Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий в работе правоохранителей не создаю, – заявил Столар.

Кроме того, около 10:30 сотрудники НАБУ и САП прибыли в Sense Bank.

В то же время НАБУ в своих официальных сообщениях не называет всех фигурантов операции Форрест Гамп по имени, поэтому утверждения о причастности конкретных лиц следует отделять от официально установленных следствием фактов.

Также 19 августа детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении участникам преступной организации, которые, по версии следствия, организовали и обеспечили внесение залога за счет денег, полученных преступным путем.

– Действия участников преступления квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, – сообщили в НАБУ.

Часть 3 статьи 209 УК Украины касается легализации имущества, полученного преступным путем, при квалифицирующих обстоятельствах.

Что известно о деле Мидас

Операция Мидас касается масштабного расследования предполагаемой коррупционной схемы в энергетической сфере.

По версии НАБУ и САП, участники преступной организации создали систему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности Энергоатом, получали неправомерную выгоду и легализовали средства.

Одним из направлений деятельности организации, по данным следствия, было систематическое получение от контрагентов Энергоатома 10–15 % от стоимости контрактов.

Для учета и легализации полученных денег использовался отдельный офис. Всего через так называемую прачечную, по данным НАБУ, могло пройти около $100 млн.

В рамках дела Мидас НАБУ и САП также зафиксировали передачу средств бывшему вице-премьер-министру, которого во внутренней переписке фигуранты называли Че Геварой.

По версии следствия, ему и связанным с ним лицам передали более $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

Операция Форрест Гамп фактически стала новым направлением этого расследования: теперь НАБУ и САП выясняют происхождение и механизм легализации 150 млн грн, использованных в качестве залога за одного из фигурантов дела Мидас.

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