Національне антикорупційне бюро України проводить слідчі дії у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників установи. У Нацбанку підтвердили обшуки.

Про це повідомили НАБУ та Національний банк України.

Обшуки в Національному банку України 21 жовтня: що відомо

За інформацією джерел Схем у Національному банку, детективи НАБУ та прокурори САП проводять обшуки в кабінеті голови установи Андрія Пишного.

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Раніше про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк та видання Українська правда.

У НАБУ підтвердили, що 21 жовтня за процесуального керівництва САП проводять обшуки в Нацбанку та вдома в одного з його працівників.

У бюро наголосили, що всі процесуальні дії санкціоновані та відбуваються відповідно до законодавства.

Подробиць кримінального провадження поки не розкривають, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

У НБУ підтвердили візит детективів та пообіцяли надати додаткові пояснення після завершення процесуальних дій.

Водночас у Нацбанку запевнили, що установа продовжує працювати у штатному режимі.

Наразі невідомо, з яким саме розслідуванням пов’язані обшуки.

Справа Sense Bank: що відомо

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили розслідування під назвою Форест Гамп щодо ймовірної схеми легалізації коштів для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. За даними слідства, для цього використовували державний Sense Bank.

Наступного дня антикорупційні органи представили другу частину розслідування — Феміда. У ній йшлося про ймовірну причетність тієї самої групи до рейдерських захоплень нерухомості та підприємств у Києві.

На тлі цих подій Верховна Рада викликала голову НБУ Андрія Пишного для пояснень щодо ситуації навколо Sense Bank. Ініціативу народного депутата Ярослава Железняка підтримали 155 парламентарів.

Згодом, 2 вересня, Національний банк визнав голову правління Sense Bank Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та висунув вимогу про його заміну.

Окрему увагу журналісти приділили Василю Веселому, який офіційно працював радником керівника банку. За даними розслідувань, він мав вплив на кадрові рішення в установі.

Колишній голова наглядової ради Sense Bank Шевкі Аджунер заявляв, що Веселого призначили за рекомендацією Андрія Пишного.

Сам голова НБУ заперечив ці твердження, наголосивши, що не рекомендував наглядовій раді призначати Василя Веселого.

Джерело : Українська правда

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