Сейчас в Украине держится довольно прохладная погода, а в некоторых регионах регулярно идут дожди. Синоптики допускают похолодание в конце осени.

Факты ICTV выясняли, когда выпадет первый снег в Украине в 2026 году, что прогнозируют синоптики и когда возможны первые зимние осадки.

Когда будет первый снег в Украине в 2026 году

По оценке главного научного сотрудника Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, которую она озвучила в комментарии изданию Телеграф, в ноябре возможны кратковременные похолодания. В конце месяца не исключен мокрый снег.

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По оценке специалиста, мокрый снег, вероятно, не будет долго задерживаться на поверхности земли.

Первый снег в Карпатах выпадает значительно раньше, чем в равнинных областях. В горах снег уже фиксировали в сентябре. 16 октября на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег.

Тогда горные спасатели зафиксировали температуру воздуха −5 °C, северный ветер со скоростью 12 м/с, снег и ограниченную видимость.

Какой будет погода в Украине 22-24 октября

По прогнозу УкрГМЦ, 22-23 октября в большинстве областей Украины ожидаются небольшие и умеренные дожди. Днем 22 октября значительные осадки прогнозируют в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. А 24 октября преимущественно будет сухо.

Ветер восточный и юго-восточный, скоростью 7–12 м/с. Днем 22 октября в большинстве западных областей местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха составит +6…+14 °C, а 23-24 октября на Западе и Востоке страны будет +1…+8 °C. Днем столбики термометров покажут +11…+17 °C, в южных областях воздух прогреется до +20 °C.

Где выпадет первый снег в Украине в 2026 году

Одними из первых зимние осадки появляются в высокогорье Карпат. Из-за высоты над уровнем моря и более низкой температуры воздуха снег там может выпадать еще осенью, тогда как в большинстве равнинных областей продолжаются дожди.

В северных, западных и центральных регионах появление мокрого снега будет зависеть от того, когда туда придет более холодный воздух и совпадет ли похолодание с осадками.

Венгерское издание опубликовало прогноз относительно первого снега и дальнейшего похолодания в Венгрии. В равнинных районах Центральной и Восточной Европы первые снежинки с дождем могут появиться во второй половине ноября, ориентировочно 22-26 ноября.

Эти погодные изменения могут затронуть и Украину, прежде всего западные области и Карпаты, куда может распространиться холодный воздух.

Как отмечается в прогнозном материале, снег уже выпал в горных районах Альп, расположенных в Австрии, Швейцарии и Италии, а также в Пиренеях.

Дальнейшее изменение атмосферной циркуляции может способствовать снижению температуры и в украинских Карпатах. Указанные даты основаны на прогнозе для Венгрии, поэтому для уточнения сроков снегопадов в Украине стоит дождаться прогноза УкрГМЦ.

Задержится ли первый снег в Украине

При температуре выше нуля и последующих дождях снег может быстро растаять. Вероятнее всего, первый снег в равнинной части Украины в 2026 году выпадет в ноябре, в частности в конце месяца. Именно такой сценарий допускает Вазира Мартазинова.

Таким образом, когда в Украине будет первый снег в 2026 году, зависит от региона и дальнейших изменений погоды. В Карпатах снег уже выпадал, а в центральных областях мокрый снег может появиться в конце осени. Точной даты, когда снегопады охватят значительную часть страны, пока нет.

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