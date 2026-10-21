Зараз в Україні тримається досить прохолодна погода, а в окремих регіонах регулярно йдуть дощі. Синоптики допускають похолодання наприкінці осені.

Факти ICTV дізнавалися, коли випаде перший сніг в Україні у 2026 році, що прогнозують синоптики та коли можливі перші зимові опади.

Коли буде перший сніг в Україні у 2026 році

За оцінкою головної наукової співробітниці Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, яку вона озвучила в коментарі виданню Телеграф, у листопаді можливі короткочасні похолодання. Наприкінці місяця може бути мокрий сніг.

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За оцінкою фахівчині, мокрий сніг, імовірно, не затримуватиметься на поверхні землі надовго.

Перший сніг у Карпатах випадає значно раніше, ніж у рівнинних областях. У горах сніг уже фіксували у вересні. 16 жовтня на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг.

Тоді гірські рятувальники зафіксували температуру повітря −5 °C, північний вітер швидкістю 12 м/с, сніг та обмежену видимість.

Якою буде погода в Україні 22-24 жовтня

За прогнозом УкрГМЦ, 22-23 жовтня в більшості областей України очікуються невеликі та помірні дощі. Удень 22 жовтня значні опади прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті. Натомість 24 жовтня переважно буде сухо.

Вітер східний і південно-східний, швидкістю 7-12 м/с. Удень 22 жовтня в більшості західних областей місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +6…+14 °C, а 23-24 жовтня на Заході та Сході країни буде +1…+8 °C. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +11…+17 °C, у південних областях повітря прогріється до +20 °C.

Де випаде перший сніг у 2026 році в Україні

Одними з перших зимові опади з’являються у високогір’ї Карпат. Через висоту над рівнем моря та нижчу температуру повітря сніг там може випадати ще восени, тоді як у більшості рівнинних областей продовжуються дощі.

Для північних, західних і центральних регіонів поява мокрого снігу залежатиме від того, коли туди надійде холодніше повітря та чи збігатиметься похолодання з опадами.

Угорські синоптики опублікували прогноз щодо першого снігу та подальшого похолодання в Угорщині. У рівнинних районах Центральної та Східної Європи перші мокрі сніжинки можуть з’явитися у другій половині листопада, орієнтовно 22-26 листопада.

Ці погодні зміни імовірно зачеплять й Україну, насамперед західні області та Карпати, куди може поширитися холодне повітря.

Як зазначили угорські синоптики, у гірських районах Альп, розташованих в Австрії, Швейцарії та Італії, а також у Піренеях сніг уже випав.

Подальша зміна атмосферної циркуляції імовірно сприятиме зниженню температури й в українських Карпатах. Зазначені дати є орієнтиром із прогнозу для Угорщини, тож варто дочекатися прогнозу від УкрГМЦ.

Чи затримається перший сніг в Україні

За температури вище нуля та подальших дощів опади можуть швидко розтанути. Найімовірніше перший сніг в Україні у 2026 році в рівнинній частині України випаде у листопаді, зокрема наприкінці місяця. Саме такий сценарій допускає Вазіра Мартазінова.

Отже, коли в Україні буде перший сніг у 2026 році, залежить від регіону та подальшої зміни погоди. У Карпатах сніг уже випадав, а в центральних областях мокрий сніг випаде наприкінці осені. Точної дати, коли снігопади охоплять значну частину країни, наразі немає.

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