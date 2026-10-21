Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд. Возможные даты встречи еще не согласуются.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам визита спецпредставителя президента США Стива Виткоффа в Санкт-Петербург.

РФ готова к трехсторонней встрече

— Важно, что сегодня была встреча Стива Уиткоффа с российской стороной. Мы получили обратную связь, что Россия, как мы поняли, поддерживает трехстороннюю встречу на уровне наших команд, – сказал Владимир Зеленский.

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По его словам, американцы предлагают провести такую ​​встречу как можно скорее, и Украина это поддерживает. Он отметил, что не знает окончательных дат этой встречи.

Сегодня спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где провел переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

По итогам встреч в Осло и Санкт-Петербурге Стив Виткофф заявил о конструктивном характере переговоров по урегулированию ситуации в Украине.

– Эти дискуссии были конструктивными. Мы продолжим работать над трехсторонними переговорами между США, Россией и Украиной технически, — написал Виткофф в соцсети X.

Американский переговорщик отметил, что предстоит еще много важной работы, а президент Дональд Трамп остается преданным цели завершить войну и добиться крепкого мира.

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