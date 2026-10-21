Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд – Зеленский
- США предлагают провести переговоры как можно скорее.
- Украина поддерживает предложение американской стороны.
- Окончательные даты встречи еще не определены.
Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд. Возможные даты встречи еще не согласуются.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам визита спецпредставителя президента США Стива Виткоффа в Санкт-Петербург.
РФ готова к трехсторонней встрече
— Важно, что сегодня была встреча Стива Уиткоффа с российской стороной. Мы получили обратную связь, что Россия, как мы поняли, поддерживает трехстороннюю встречу на уровне наших команд, – сказал Владимир Зеленский.
По его словам, американцы предлагают провести такую встречу как можно скорее, и Украина это поддерживает. Он отметил, что не знает окончательных дат этой встречи.
Сегодня спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где провел переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.
По итогам встреч в Осло и Санкт-Петербурге Стив Виткофф заявил о конструктивном характере переговоров по урегулированию ситуации в Украине.
– Эти дискуссии были конструктивными. Мы продолжим работать над трехсторонними переговорами между США, Россией и Украиной технически, — написал Виткофф в соцсети X.
Американский переговорщик отметил, что предстоит еще много важной работы, а президент Дональд Трамп остается преданным цели завершить войну и добиться крепкого мира.