20 октября и в ночь на 21 октября Силы обороны Украины нанесли удары по пунктам управления российских войск и складам материально-технического обеспечения на временно оккупированных территориях.

Поражены пункты управления и склады МТО противника

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские военные поразили пункты управления оккупантов вблизи Луганска и Курахово Донецкой области. Такие удары нарушают систему управления российскими войсками и затрудняют координацию их действий на фронте.

Кроме того, под удары попали склады материально-технического обеспечения противника вблизи Яны-Капу в оккупированном Крыму и Чистяково Донецкой области.

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Поражение этих объектов усложняет снабжение российских подразделений и ослабляет их боевые возможности.

В Силах обороны подчеркнули, что удары по важным военным объектам РФ будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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