Поражено место запуска дронов в районе Донецка и склады окупантов в области — Генштаб
13 октября и в ночь на 14 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российских войск в Донецкой области.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Удар по объектам РФ в Донецке и области
По информации Генштаба, украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных дронов российских оккупантов в районе Донецка.
В Генштабе объяснили, что систематическое поражение таких объектов должно ограничить возможности российской армии атаковать гражданскую инфраструктуру Украины.
Информации о количестве уничтоженных беспилотников или масштабах повреждений объекта пока нет.
Кроме места запуска дронов, Силы обороны поразили склады материально-технических средств российских подразделений.
Удары нанесли по объектам в районах двух населенных пунктов Донецкой области:
- Попова Балка;
- Горняк.
В Генштабе отметили, что работа по поражению ключевых военных целей российской армии продолжается.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.