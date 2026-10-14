13 октября и в ночь на 14 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российских войск в Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Удар по объектам РФ в Донецке и области

По информации Генштаба, украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных дронов российских оккупантов в районе Донецка.

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В Генштабе объяснили, что систематическое поражение таких объектов должно ограничить возможности российской армии атаковать гражданскую инфраструктуру Украины.

Информации о количестве уничтоженных беспилотников или масштабах повреждений объекта пока нет.

Кроме места запуска дронов, Силы обороны поразили склады материально-технических средств российских подразделений.

Удары нанесли по объектам в районах двух населенных пунктов Донецкой области:

Попова Балка;

Горняк.

В Генштабе отметили, что работа по поражению ключевых военных целей российской армии продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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