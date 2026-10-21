Склади МТЗ та пункти управління: ЗСУ уразили низку об’єктів РФ на ТОТ
- Сили оборони України 20 жовтня та в ніч проти 21 жовтня уразили два пункти управління російських військ і два склади матеріально-технічного забезпечення на тимчасово окупованих територіях.
- За даними Генштабу ЗСУ, під удари потрапили пункти управління окупантів поблизу Луганська та Курахового на Донеччині та не тільки.
20 жовтня та в ніч проти 21 жовтня Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління російських військ і складах матеріально-технічного забезпечення на тимчасово окупованих територіях.
Уражено пункти управління та склади МТЗ противника
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські військові уразили пункти управління окупантів поблизу Луганська та Курахового Донецької області. Такі удари порушують систему управління російськими військами та ускладнюють координацію їхніх дій на фронті.
Крім того, під удари потрапили склади матеріально-технічного забезпечення противника поблизу Яни-Капу в окупованому Криму та Чистякового на Донеччині.
Ураження цих об’єктів ускладнює постачання російських підрозділів і послаблює їхні бойові можливості.
У Силах оборони наголосили, що удари по важливих військових об’єктах РФ триватимуть до повного припинення російської агресії проти України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.