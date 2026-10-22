Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 2 250 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 22 жовтня 2026

особового складу – близько 1 572 790 (+2 250);

танків – 12 439 (+3);

бойових броньованих машин – 25 594 (+8);

артилерійських систем – 51 447 (+44);

РСЗВ – 2 229 (+1);

засобів ППО – 1 719 (+3);

літаків – 449;

гелікоптерів – 356;

наземних робототехнічних комплексів – 2 997 (+7);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 575 142 (+1 750);

крилатих ракет – 5 138;

кораблів / катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 165 641 (+363);

спеціальної техніки – 4 846 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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