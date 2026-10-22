Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 22 жовтня: ЗСУ знищили 2250 окупантів, 44 артсистеми та 1750 БпЛА
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 2 250 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 22 жовтня 2026
- особового складу – близько 1 572 790 (+2 250);
- танків – 12 439 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 594 (+8);
- артилерійських систем – 51 447 (+44);
- РСЗВ – 2 229 (+1);
- засобів ППО – 1 719 (+3);
- літаків – 449;
- гелікоптерів – 356;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 997 (+7);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 575 142 (+1 750);
- крилатих ракет – 5 138;
- кораблів / катерів – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 165 641 (+363);
- спеціальної техніки – 4 846 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.