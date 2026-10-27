Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила зміни до Правил роздрібного ринку електроенергії.

Вони передбачають можливість отримувати грошову винагороду за гнучке споживання електроенергії.

Про це йдеться у рішенні НКРЕКП, оприлюдненому 27 жовтня.

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НКРЕКП схвалила виплати за гнучке споживання електроенергії

У відомстві пояснили, що зміни розробили на виконання закону України № 4834-IX, який передбачає запровадження європейських механізмів управління попитом на електроенергію.

Запропоновані правила передбачають свідоме перенесення споживання електроенергії з годин пікового навантаження на періоди, коли навантаження на мережу нижче. За таку зміну графіка споживачі зможуть отримувати грошову винагороду.

Організовувати цей процес будуть агрегатори – спеціальні учасники ринку електроенергії, які об’єднують можливості окремих споживачів для управління попитом.

– Наприклад, підприємство зможе переносити частину виробничих процесів на години меншого навантаження, а домогосподарство – змінювати графік роботи електроприладів. Якщо такі зміни відповідають умовам договору з агрегатором, споживач зможе отримати за них винагороду, – повідомили у НКРЕКП.

Для участі в системі споживачам не потрібно буде відмовлятися від послуг свого чинного постачальника електроенергії.

Для приєднання до механізму управління попитом необхідно укласти два договори. Перший – з електропостачальником на придбання електроенергії. Другий – з агрегатором, який передбачатиме участь в управлінні попитом та отримання виплат.

У НКРЕКП уточнили, що новий механізм буде доступний для всіх категорій споживачів. Підприємства зможуть переносити частину виробничих процесів на періоди мінімального навантаження на мережу. Домогосподарства матимуть можливість змінювати графік використання потужних побутових електроприладів.

– Документ визначає порядок взаємодії між споживачами та агрегаторами, вимоги до договорів, правила розрахунків та інформування. (…) Проєкт постанови незабаром буде опубліковано на офіційному сайті Нацкомісії для збору зауважень, пропозицій та проведення відкритого обговорення, – підсумували в НКРЕКП.

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