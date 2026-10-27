Графики отключения света на 28 октября: какие ограничения введут в среду
В среду, 28 октября, в части областей Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
Графики отключения света 28 октября: что известно
Завтра в части областей Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Графики на среду установили следующие:
- с 06:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
- с 06:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1,5 до 2,5 очереди.
В Укрэнерго напомнили, что ситуация в энергосистеме может меняться, и призвали следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах облэнерго.
Напомним, в результате вражеских обстрелов сегодня утром произошли новые отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.
Во избежание перегрузок оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами, во всех регионах Украины сегодня до конца суток вынужденно применяются графики отключения света.