В среду, 28 октября, в части областей Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

Графики отключения света 28 октября: что известно

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Завтра в части областей Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Графики на среду установили следующие:

  • с 06:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
  • с 06:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1,5 до 2,5 очереди.

В Укрэнерго напомнили, что ситуация в энергосистеме может меняться, и призвали следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах облэнерго.

Напомним, в результате вражеских обстрелов сегодня утром произошли новые отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Во избежание перегрузок оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами, во всех регионах Украины сегодня до конца суток вынужденно применяются графики отключения света.

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