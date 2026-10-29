Делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла к пункту, откуда завтра будут доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Об этом сообщил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Делегация прибыла к пункту доставки помощи в Олешки

— На месте присутствуют представители СМИ трех стран для обеспечения максимально прозрачного проведения очередного этапа гуманитарной миссии, — заявил он.

В четверг, 29 октября, в Офисе украинского омбудсмена рассказали о деталях гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, цель которой — спасти местных жителей.

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28 октября издание Fox News сообщило, что получило документы, согласно которым жителей Олешек Херсонской области, которые захотят эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, сначала доставят в Анапу.

Оттуда их военно-транспортным самолетом Минобороны РФ перевезут в Беларусь, и лишь после этого они смогут попасть в Украину.

В Офисе омбудсмена призвали не спекулировать вокруг договоренностей относительно гуманитарной миссии и “не создавать предательство там, где нужно единство”.

— Цель гуманитарной миссии, переговорную группу которой возглавляет уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, — помочь людям, оказавшимся в критических условиях в Олешках, — отмечается в сообщении.

В Офисе омбудсмена подчеркнули, что документ не является военным или политическим соглашением. В этой ситуации “должны быть спасение людей и конкретный результат, а не политические оценки”.

— Временно оккупированные территории — это территория Украины. Гуманитарная миссия не должна становиться заложницей информационных манипуляций. Ситуация вокруг Олешек беспрецедентная. Мы делаем то, что ранее не удавалось реализовать в таком формате, ищем путь к спасению людей, которые нуждаются в помощи, — подчеркнули в офисе Лубинца.

Дмитрий Лубинец направляется в Олешки

29 октября Лубинец подтвердил, что отправился во временно оккупированные Олешки в рамках гуманитарной миссии.

После появления в соцсетях сообщений о его пребывании на территории России омбудсмен объяснил, что направляется в Олешки, чтобы лично контролировать проведение гуманитарной миссии и сообщать о ее ходе.

— Вы даже не представляете, насколько сложными были эти переговоры. И как долго они продолжались ради того, чтобы я был здесь, где я сейчас нахожусь. Но мы преодолели лишь полпути к задуманному: поэтому прошу — давайте оставим все вопросы до того, как я вернусь домой, — подчеркнул Лубинец.

Напомним, 23 октября в Белом доме заявили, что первая леди Мелания Трамп добилась установления локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, ввели режим прекращения огня.

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