В Олешках Херсонской области с 27 октября действует режим тишины, который должен обеспечить проведение гуманитарной миссии и подготовку к эвакуации мирных жителей.

Факты ICTV рассказывают, под чьим контролем находятся Олешки, что известно о договоренности о прекращении огня и как планируют помочь людям.

Оккупированы ли Олешки: под чьим контролем находится город

Олешки расположены на левом берегу Днепра, напротив Херсона. Российские войска оккупировали город в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Сейчас смотрят

Во время украинского контрнаступления осенью 2022 года ВСУ освободили правобережную часть Херсонской области, в том числе Херсон. Однако Олешки остались под контролем российских войск на левом берегу Днепра.

Отход российских войск с правобережья сопровождался разрушением Антоновского моста через Днепр. Он был одним из ключевых путей сообщения между Олешками и Херсоном. После повреждения моста, установления линии фронта вдоль реки и минирования дорог доставлять помощь и эвакуировать людей стало значительно сложнее.

В июне 2023 года ситуацию усугубило затопление после разрушения Россией плотины Каховской ГЭС.

Олешки: гуманитарная ситуация

Глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко 25 сентября рассказала, что в Олешках сложилась гуманитарная катастрофа: люди остались без продуктов и лекарств, а последняя успешная доставка еды на тот момент состоялась еще 26 мая. По словам Гасаненко, из-за голода некоторые семьи вынуждены есть собак.

27 сентября стало известно об одной из масштабных операций по доставке продовольствия в город. Украинские военные с помощью беспилотников доставили около 4 тонн продуктов в 100 определенных точек. Однако потребности жителей оставались значительно большими.

По данным Херсонской ОВА, в Олешках находятся около 2 тыс. мирных жителей, среди них почти 50 детей. У людей нет полноценного доступа к еде, воде и электричеству, а покинуть город они не могут.

30 сентября Татьяна Гасаненко сообщила еще об одной проблеме: российские военные отбирают у местных жителей продукты, которые украинские защитники доставляют дронами. Часть посылок люди успели получить, но оккупанты изъяли помощь. Также глава городской военной администрации рассказала об исчезновении местных жителей после задержаний российскими военными.

Что происходит в Олешках сейчас: договоренность о режиме тишины

23 октября Белый дом сообщил о договоренности Украины и России о локальном прекращении огня в Олешках. О ней объявила первая леди США Мелания Трамп.

Режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек ввели с 03:00 27 октября по киевскому времени. Его цель — провести гуманитарную операцию, доставить помощь жителям и подготовить условия для свободного передвижения мирного населения.

Согласно сообщению Белого дома, представители гражданских властей Украины и России должны посетить жителей на дому, чтобы определить, какая помощь им необходима. Тем, кто хочет эвакуироваться, планируют предоставить скоординированную поддержку и транспорт до выбранного места назначения. К процессу также должна присоединиться американская медиаорганизация, которая будет документировать работу команд на месте.

Режим тишины должен создать условия для оценки потребностей населения и организации безопасного выезда людей, которые не могут покинуть город самостоятельно.

Олешки остаются под российской оккупацией, а гуманитарная ситуация в городе остается критической.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.