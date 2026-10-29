Глава Кабмина Сергей Корецкий согласовал с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом совместное видение Конференции по восстановлению Украины (URC-2027), которая должна пройти в январе в Таллинне.

Особое внимание во время мероприятия планируется уделить устойчивости Украины в условиях российских атак и вызовов зимнего периода.

Об этом Корецкий сообщил по итогам телефонного разговора с главой эстонского правительства.

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По его словам, конференция должна быть направлена ​​не только на обсуждение долгосрочного обновления, но и на обеспечение неотложных потребностей Украины.

– Учитывая ситуацию и вызовы этой зимы, считаем важным, чтобы URC-2027 уделила особое внимание вопросам устойчивости Украины, – подчеркнул он.

В ходе разговора Корецкий проинформировал эстонского премьера о последствиях ежедневных российских атак на энергетику, экономику, связь и объекты критической инфраструктуры.

По его данным, ущерб от российских ударов приближается к $8 млрд, в то же время Украина теряет часть налоговых поступлений.

В связи с этим Корецкий подчеркнул, что результатом конференции должны стать конкретные решения, практическая помощь и консолидация международной поддержки, в которой Украина нуждается уже сейчас.

Кроме того, стороны обсудили двустороннее сотрудничество, поддержку Эстонией евроинтеграции Украины, взаимодействие в энергетической и железнодорожной сферах, в частности, поставки локомотивов, а также финансирование украинских потребностей в 2027 году.

В завершение Корецкий поблагодарил Эстонию и Кристена Михала за последовательную поддержку Украины.

Напомним, что 25-26 июня в польском Гданьске прошла двухдневная Конференция по восстановлению Украины URC-2026.

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