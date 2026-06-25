В четверг, 25 июня, в польском Гданьске стартует двухдневная Конференция по вопросам восстановления Украины.

Главная цель мероприятия – усиление международной поддержки, привлечение инвестиций и ускорение экономической трансформации Украины, в частности в сферах энергетики, критической инфраструктуры и логистики.

Конференция по вопросам восстановления Украины 2026: что известно

Ожидается, что конференция в Гданьске усилит акцент на укреплении оборонного потенциала Украины, включая новое измерение безопасности, предложенное Польшей.

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– Укрепление обороноспособности Украины рассматривается как необходимое условие для более широкого восстановления и долгосрочного развития. В качестве высокоуровневой платформы для содействия инвестициям URC объединит международных, суверенных и частных инвесторов с целью ускорения заключения соглашений и создания основ для долгосрочной экономической трансформации, – говорится в сообщении.

На URC-2026 ожидаются делегации из около 100 стран, среди которых: лидеры государств и правительств, представители правительств стран-партнеров, члены национальных парламентов, международные организации и финансовые институты, лидеры бизнеса, органы местного самоуправления и организации гражданского общества.

Программа конференции разделена на пять тематических направлений:

Бизнес – мобилизация внутренних и иностранных частных инвестиций для восстановления Украины с использованием современных финансовых инструментов, в частности страхования военных рисков. Особый акцент планируется сделать на развитии перерабатывающей и производственной промышленности как основы для новой модели экономики страны. Человеческий капитал — создание комплексной социальной стратегии для восстановления человеческого потенциала Украины. Речь идет о поддержке молодежи, детей и ВПЛ, реформировании образования и медицины, включая программы психического здоровья и протезирования, а также разработке системы возвращения ветеранов к гражданской жизни. Местный и региональный аспект – роль местных властей в восстановлении страны. В частности, на URC-2026 обсудят формирование устойчивых общин посредством модернизации жилого фонда, создания децентрализованных энергетических систем, развития городских и сельских территорий и укрепления местной экономики. Интеграция в Евросоюз – о вступлении Украины в ЕС. Участники конференции сосредоточатся на обсуждении реформ, экономической интеграции с ЕС, обеспечении верховенства права, реформировании судебной системы и госслужбы, а также на соблюдении прав человека. Безопасность и оборона – укрепление украинской ПВО, развитие беспилотных технологий, военная мобильность и взаимодействие в сфере разведки. Отдельные блоки будут посвящены защите промышленных и энергетических объектов, а также гуманитарному разминированию загрязненных территорий.

Известно, что в рамках URC-2026 будут проходить Форум восстановления, бизнес-ярмарки и Форум аналитических центров, который объединит экспертов для обсуждения восстановления Украины. Будут работать инфраструктурная и энергетическая платформы.

Также запланировано заседание Руководящего комитета и министерская встреча украинской платформы доноров с участием представителей правительства Украины, стран Группы семи, ЕС и международных финансовых институтов.

Главными темами дискуссий должны стать покрытие бюджетных потребностей Украины, проведение реформ, повышение устойчивости страны и укрепление энергетической безопасности.

Ранее в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины предупредили, что РФ планирует провокации в Украине с польской символикой во время конференции в Гданьске.

Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. В ее состав войдут представители правительства, бизнеса, государственных компаний и украинских общин.

Президент Украины Владимир Зеленский также должен был принять участие в URC-2026 в Гданьске, однако из-за напряженности в отношениях с главой Польши Каролем Навроцким его визит на мероприятие под вопросом.

Напомним, на URC-2026 Украина планирует подписать соглашения с партнерами на сумму более 1,5 млрд евро.

Средства будут направлены на жилье, инфраструктуру и восстановление общин.

Фото: скриншот трансляции URC 2026

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