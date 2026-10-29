Очільник Кабміну Сергій Корецький узгодив із прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом спільне бачення Конференції з відновлення України (URC-2027), яка має відбутися в січні в Таллінні.

Особливу увагу під час заходу планують приділити стійкості України в умовах російських атак та викликів зимового періоду.

Про це Корецький повідомив за підсумками телефонної розмови з очільником естонського уряду.

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За його словами, конференція має бути спрямована не лише на обговорення довгострокового відновлення, а й на забезпечення нагальних потреб України.

– Зважаючи на ситуацію і виклики цієї зими, вважаємо важливим, щоб URC-2027 приділила особливу увагу питанням стійкості України, – наголосив він.

Під час розмови Корецький поінформував естонського прем’єра про наслідки щоденних російських атак на енергетику, економіку, зв’язок та об’єкти критичної інфраструктури.

За його даними, збитки від російських ударів наближаються до $8 млрд, водночас Україна втрачає частину податкових надходжень.

У зв’язку з цим Корецький наголосив, що результатом конференції мають стати конкретні рішення, практична допомога та консолідація міжнародної підтримки, якої Україна потребує вже зараз.

Крім того, сторони обговорили двосторонню співпрацю, підтримку Естонією євроінтеграції України, взаємодію в енергетичній та залізничній сферах, зокрема постачання локомотивів, а також фінансування українських потреб у 2027 році.

На завершення Корецький подякував Естонії та Крістену Міхалу за послідовну підтримку України.

Нагадаємо, що 25-26 червня у польському Гданську пройшла дводенна Конференція з питань відновлення України URC-2026.

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