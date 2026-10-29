В пятницу, 30 октября, в некоторых регионах Украины введут почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений составит от 1,5 до 2,5 очередей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 30 октября: что известно

Ограничения потребления электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59 объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

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Графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности будут введены в период с 06:00 до 23:59.

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому украинцам рекомендуют постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго).

Напомним, сегодня утром из-за российских атак были обесточивания в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Отключения вызваны ударами РФ по энергообъектам в ночь на 29 октября и обстрелами энергетической инфраструктуры в течение предыдущих дней.

Чтобы предотвратить перегрузку оборудования, поврежденного в результате предыдущих российских обстрелов, в части областей сегодня до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.

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