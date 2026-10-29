Подразделения Военно-морских сил ВСУ нанесли успешный ракетный удар по российскому военному аэродрому Мариновка в Волгоградской области РФ. В результате поражения враг потерял два фронтовых истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

ВСУ уничтожили два российских истребителя Су-34

Удар по российскому аэродрому Мариновка нанесли береговому ракетному комплексу Нептун. Огневое поражение зафиксировано по месту размещения авиационной техники на территории авиабазы ​​в населенном пункте Октябрьской Волгоградской области.

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По данным ВМС ВСУ, уничтожение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 произошло на базе 11-го смешанного авиационного полка 4-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Вооруженных сил РФ.

Самолеты Су-34 являются одной из основных платформ российской тактической авиации, которые враг активно использует для сброса управляемых авиационных бомб (КАБ) по украинским городам, гражданской инфраструктуре, прифронтовым территориям и позициям Сил обороны.

Как говорится в сообщении, Военно-морские силы ВСУ продолжают планомерно наносить удары по ключевым военным объектам и аэродромам на территории РФ, снижая боевой потенциал и способность российской армии вести активные боевые действия против Украины.

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