ВСУ уничтожили Нептуном два истребителя Су-34 на российском аэродроме Мариновка
- Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар комплексом Нептун по российскому аэродрому Мариновка в Волгоградской области РФ.
- Успешно уничтожены два российских истребителя-бомбардировщика Су-34, являющихся основными носителями КАБов.
Подразделения Военно-морских сил ВСУ нанесли успешный ракетный удар по российскому военному аэродрому Мариновка в Волгоградской области РФ. В результате поражения враг потерял два фронтовых истребителя-бомбардировщика Су-34.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
ВСУ уничтожили два российских истребителя Су-34
Удар по российскому аэродрому Мариновка нанесли береговому ракетному комплексу Нептун. Огневое поражение зафиксировано по месту размещения авиационной техники на территории авиабазы в населенном пункте Октябрьской Волгоградской области.
По данным ВМС ВСУ, уничтожение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 произошло на базе 11-го смешанного авиационного полка 4-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Вооруженных сил РФ.
Самолеты Су-34 являются одной из основных платформ российской тактической авиации, которые враг активно использует для сброса управляемых авиационных бомб (КАБ) по украинским городам, гражданской инфраструктуре, прифронтовым территориям и позициям Сил обороны.
Как говорится в сообщении, Военно-морские силы ВСУ продолжают планомерно наносить удары по ключевым военным объектам и аэродромам на территории РФ, снижая боевой потенциал и способность российской армии вести активные боевые действия против Украины.