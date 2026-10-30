Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 30 октября: ВСУ уничтожили 1590 оккупантов и два истребителя
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1590 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 30 октября 2026 года
- около 1 586 500 (+1 590) человек,
- танков — 12 450 (+1),
- боевых бронированных машин — 25 617 (+3),
- артиллерийских систем — 51 720 (+21),
- РСЗО — 2 246 (+1),
- средств ПВО — 1 728 (+1),
- самолетов — 452 (+2),
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 039 (+3),
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 588 998 (+1 589),
- крылатых ракет — 5 140,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 168 274 (+264),
- специальной техники — 4 860.
Накануне сообщалось, что подразделения Военно-морских сил нанесли ракетам Нептун удар по российскому военному аэродрому Мариновка в Волгоградской области РФ. В результате поражения враг потерял два фронтовых истребителя-бомбардировщика Су-34.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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