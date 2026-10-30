За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1590 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 30 октября 2026 года

около 1 586 500 (+1 590) человек,

танков — 12 450 (+1),

боевых бронированных машин — 25 617 (+3),

артиллерийских систем — 51 720 (+21),

РСЗО — 2 246 (+1),

средств ПВО — 1 728 (+1),

самолетов — 452 (+2),

вертолетов — 356,

наземных робототехнических комплексов — 3 039 (+3),

БпЛА оперативно-тактического уровня — 588 998 (+1 589),

крылатых ракет — 5 140,

кораблей и катеров — 35,

подводных лодок — 2,

автомобильной техники и автоцистерн — 168 274 (+264),

специальной техники — 4 860.

Накануне сообщалось, что подразделения Военно-морских сил нанесли ракетам Нептун удар по российскому военному аэродрому Мариновка в Волгоградской области РФ. В результате поражения враг потерял два фронтовых истребителя-бомбардировщика Су-34.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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