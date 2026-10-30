Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 30 жовтня: ЗСУ знищили 1590 окупантів та два винищувачі
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1590 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 30 жовтня 2026
- близько 1 586 500 (+1 590) осіб,
- танків — 12 450 (+1),
- бойових броньованих машин — 25 617 (+3),
- артилерійських систем — 51 720 (+21),
- РСЗВ — 2 246 (+1),
- засобів ППО — 1 728 (+1),
- літаків — 452 (+2),
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 039 (+3),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 588 998 (+1 589),
- крилатих ракет — 5 140,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 168 274 (+264),
- спеціальної техніки — 4 860.
Напередодні повідомлялося, що підрозділи Військово-морських сил завдали ракетами Нептун удару по російському військовому аеродрому Маринівка у Волгоградській області РФ. Внаслідок ураження ворог втратив два фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 710-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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