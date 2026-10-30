Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1590 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 30 жовтня 2026

близько 1 586 500 (+1 590) осіб,

танків — 12 450 (+1),

бойових броньованих машин — 25 617 (+3),

артилерійських систем — 51 720 (+21),

РСЗВ — 2 246 (+1),

засобів ППО — 1 728 (+1),

літаків — 452 (+2),

гелікоптерів — 356,

наземних робототехнічних комплексів — 3 039 (+3),

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 588 998 (+1 589),

крилатих ракет — 5 140,

кораблів та катерів — 35,

підводних човнів — 2,

автомобільної техніки та автоцистерн — 168 274 (+264),

спеціальної техніки — 4 860.

Напередодні повідомлялося, що підрозділи Військово-морських сил завдали ракетами Нептун удару по російському військовому аеродрому Маринівка у Волгоградській області РФ. Внаслідок ураження ворог втратив два фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 710-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.